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Саакашвили на суде заявил, что не признает правосудие Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 29 ноября во время судебного процесса заявил, что не признает обвинение прокуратуры и грузинское правосудие. Трансляцию из зала суда ведет адвокат экс-президента Шота Тутберидзе, передает ТАСС.

«Я не признаю обвинение прокуратуры и грузинское правосудие. Я не для того тут нахожусь, чтобы быть частью уже заранее написанной комедии», — подчеркнул бывший грузинский лидер.

Судебное заседание над Саакашвили проходит по делу о жестком разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгрому офиса телекомпании «Имеди».

Сообщается также, что полицейские задержали бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулаву за неподчинение сотрудникам правоохранительных органов у здания суда, где проходит заседание.

Ранее глава организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани заявила, что консилиум врачей, занимающихся мониторингом лечения Саакашвили, диагностировал у него посттравматическое стрессовое расстройство.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу. 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.

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