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Минск напомнил о своем союзнике, если ЕС втянет НАТО в ситуацию с мигрантами

Белоруссия пригрозила ЕС Россией, если тот втянет НАТО в миграционную ситуацию на границе

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BelTA/Reuters

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в случае, если Евросоюз привлечет силы Североатлантического альянса в миграционную ситуацию на границе с республикой, то за Минском стоит союзник в лице России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу СТВ.

«Если они надеются привлечь вооруженные силы блока НАТО – за нами стоит наш стратегический партнер, сосед, большая и мощная Российская Федерация», — подчеркнул Вольфович.

Он также отметил, что несмотря на обострение ситуации у границы республики со странами ЕС и увеличение числа воинских контингентов в сопредельных странах пока преждевременно говорить о реальной угрозе развязывания вооруженного конфликта. По его мнению, правительства Польши и Прибалтики понимают, что развязывать агрессию против Белоруссии — «себе дороже».

Вольфович добавил, что не видит угрозы от беженцев, а попытка прорыва границы Польши – это защитная реакция доведенных до отчаяния людей.

Ранее Вольфович заявил, что в 2021 году в стране задержали более 11,5 тыс. нелегальных мигрантов, около 5 тыс. из них было выслано.

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