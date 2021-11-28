Минск напомнил о своем союзнике, если ЕС втянет НАТО в ситуацию с мигрантами

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что в случае, если Евросоюз привлечет силы Североатлантического альянса в миграционную ситуацию на границе с республикой, то за Минском стоит союзник в лице России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу СТВ.

«Если они надеются привлечь вооруженные силы блока НАТО – за нами стоит наш стратегический партнер, сосед, большая и мощная Российская Федерация», — подчеркнул Вольфович.

Он также отметил, что несмотря на обострение ситуации у границы республики со странами ЕС и увеличение числа воинских контингентов в сопредельных странах пока преждевременно говорить о реальной угрозе развязывания вооруженного конфликта. По его мнению, правительства Польши и Прибалтики понимают, что развязывать агрессию против Белоруссии — «себе дороже».

Вольфович добавил, что не видит угрозы от беженцев, а попытка прорыва границы Польши – это защитная реакция доведенных до отчаяния людей.

Ранее Вольфович заявил, что в 2021 году в стране задержали более 11,5 тыс. нелегальных мигрантов, около 5 тыс. из них было выслано.