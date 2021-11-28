Премьер Польши обвинил Меркель в легитимизации Лукашенко

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что звонок Меркель Лукашенко поспособствовал легитимизации белорусского президента в Евросоюзе. Об этом сообщает РИА «Новости».

»Евросоюз должен участвовать в поиске дипломатического решения. Но когда канцлер Меркель позвонила господину Лукашенко, она внесла вклад в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев», — заявил Моравецкий в интервью немецкому информационному агентству DPA.

Польский премьер добавил, что Лукашенко, «злоупотребив» доверием Меркель, заявил после разговора с ней, что Германия готова принять 2000 нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Севера Африки, которые хотят попасть в ЕС через территорию Белоруссии.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что Меркель не договаривалась с Лукашенко о каком-либо распределении нелегалов для решения миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

До этого стало известно, что после разговора с Лукашенко Меркель созвонилась с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.