Депутата парламента Киргизии задержали по подозрению в подготовке госпереворота

Депутата парламента Киргизии Бакытбека Жетигенова задержали по подозрению в подготовке насильственного захвата власти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Да, он задержан по этому делу», — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны сообщили, что спецслужбы совместно с МВД Киргизии предотвратили попытку госпереворота после выборов в парламент.

«ГКНБ совместно с МВД пресечена деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране», — указано в сообщении ведомства.

В октябре сообщалось, что Верховный суд Киргизии реанимировал приговор бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

Ранее в Судане 25 октября военные поместили под арест нескольких членов правительства, в том числе премьер-министра Абдаллу Хамдука. После этого он призвал жителей выходить на улицу, чтобы защитить революцию.