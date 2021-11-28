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Граждане России, Украины и Таджикистана задержаны за пособничество в нарушении границы Польши

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@podlaskaPolicja/twitter.com

Граждане России, Украины и Таджикистана задержаны в Польше за содействие в нарушении границы, сообщает в Twitter полиция Подляского воеводства.

«Полиция задержала пять человек в связи с пособничеством незаконному пересечению границы. Они хотели перевезти 18 человек», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что за содействие в незаконном пересечении границы обвиняются трое украинцев, один россиянин и один гражданин Таджикистана.

10 ноября польские пограничники задержали гражданина России за пособничество нелегальной миграции из Белоруссии. Вместе с ним были задержаны граждане Швеции и Литвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Польши не уведомили Россию о задержании россиянина, подозреваемого в помощи мигрантам в незаконном пересечении границы с Белоруссией.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

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Проблемы с мигрантами
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