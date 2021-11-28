Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Шлеменко рассказал, при каком условии подерется с Емельяненко 14:06
Собчак заступилась за выступившего нетрезвым Билана 13:56
Граждане России, Украины и Таджикистана задержаны за пособничество в нарушении... 13:52
Дети Градского обратились к СМИ 13:51
Медведева удивила организация турнира Кубка Дэвиса 13:51
В Совфеде заявили, что в России уже есть случаи заражения штаммом... 13:32
Мацуев о смерти Градского: за «Спартак» всегда болела интеллигенция 13:26
Захарова прокомментировала слова папы Римского о «кладбище» мигрантов 13:21
Участники «Голоса» высказались о смерти Градского 13:20
Американский журналист раскритиковал Леброна Джеймса: фальшивый величайший во всей красе 13:12

В МИД Украины оценили перспективу войны в Донбассе

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не планирует начинать войну в Донбассе

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью немецкой газете Zeit, что Киев не хочет, чтобы на востоке страны возобновились боевые действия.

По его словам, Запад оказывает Украине недостаточную военную помощь, потому что поверил «российскому нарративу» про воинственность властей страны.

«Некоторые страны, к сожалению, верят российскому нарративу: что Украину не стоит вооружать, потому что это может нас настроить на боевой лад, подтолкнуть к каким-то военным действиям. Это не так. Мы никого не атаковали, у нас нет намерения решать проблему в Донбассе военным путем», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

В том же интервью Кулеба выразил мнение, что Россия стремится провалить минские соглашения, стремясь обеспечить себе свободу действий. Он также рассказал, что Украина ведет тайные переговоры о поставках оружия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть