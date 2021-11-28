В МИД Украины оценили перспективу войны в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью немецкой газете Zeit, что Киев не хочет, чтобы на востоке страны возобновились боевые действия.

По его словам, Запад оказывает Украине недостаточную военную помощь, потому что поверил «российскому нарративу» про воинственность властей страны.

«Некоторые страны, к сожалению, верят российскому нарративу: что Украину не стоит вооружать, потому что это может нас настроить на боевой лад, подтолкнуть к каким-то военным действиям. Это не так. Мы никого не атаковали, у нас нет намерения решать проблему в Донбассе военным путем», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

В том же интервью Кулеба выразил мнение, что Россия стремится провалить минские соглашения, стремясь обеспечить себе свободу действий. Он также рассказал, что Украина ведет тайные переговоры о поставках оружия.