Зеленский распорядился рассмотреть ужесточение правил въезда на Украину для россиян

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стоит внимательно изучить возможное введение дополнительных ограничений для россиян на въезд в страну и проверить, соответствуют ли текущие ограничения интересам национальной безопасности страны. Об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.

В своем обращении Зеленский поручил премьер-министру, секретарю Совета национальной безопасности и обороны и председателю Службы безопасности Украины проанализировать нынешний режим въезда россиян в страну на соответствие безопасности и защите национальных интересов.

Ранее сообщалось, что петиция украинского политика Сергея Стерненко о запрете въезда в Украину граждан России набрала необходимые 25 тыс. голосов, теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

Стерненко — бывший глава одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России), а также фигурант ряда уголовных дел. В документе он просит Зеленского «инициировать введение запрета для граждан РФ на посещение территории Украины или введение визового режима».