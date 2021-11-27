Зеленский назвал украинского журналиста Гордона позорищем

Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинского журналиста Дмитрия Гордона позорищем и заявил, что тот «аж из штанов выпрыгивает», чтобы он не пошел на второй срок.

«Господи, Боже мой! Разве это главное? Я там не вижу, как дети мои растут, вот это я должен. Должен только им. Позорище», — сказал Зеленский на пресс-конференции «30 вопросов президенту Украины» с участием зарубежных журналистов, которая состоялась накануне, 26 ноября.

Ранее журналист Дмитрий Гордон заявил о том, что политическая карьера нынешнего президента Украины подходит к концу и второго срока не будет. Журналист также посетовал, что все время пребывания Зеленского на посту главы государства «опять коту под хвост», поскольку «ничего не было сделано». Он также удивился количеству «идиотов» вокруг президента и подчеркнул, что тот врет своему народу.

Гордон пожелал, чтобы Зеленский до конца своего поста успел сынициировать рассмотрение закона о парламентской республике, поскольку при нынешней форме правления у Украины, по его мнению, «не получается с президентами».