Зеленский исключил вероятность путча на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции заявил о том, что в стране не будет путча. Слова главы государства прозвучали на фоне распространяемой на Украине информации о подготовке переворота 1 декабря.

По словам лидера страны, он не верит в то, что армия может иметь отношение к путчу, поскольку такая идея не будет поддержана украинским обществом.

«Наша армия — они не путчисты, они этим не занимаются, потому что армия с народом», — сказал он, подчеркнув, что не сомневается в том, что армия Украины не стала бы принимать участие в подобной инициативе.

Ранее Зеленский заявил, что спецслужбы уведомили его о том, что 1 декабря в стране планируется государственный переворот. По его словам, к госперевороту, предположительно, причастен украинский бизнесмен Ринат Ахметов, и на соответствующее мероприятие «выделяются миллиарды долларов». Ряд западных СМИ подали эту информацию как подготовку путча в стране.