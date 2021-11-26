Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Дуэйн «Скала» Джонсон подарил поклоннику свою машину 17:50
Опрос выявил, что деятельность Путина одобрили 60% россиян 17:46
В Бельгии выявили первый случай заболевания новым штаммом COVID-19 17:39
Зеленский назвал свои главные ошибки на посту президента Украины 17:35
Шепелев объяснил, почему опубликовал норвежскую рекламу с Сантой-геем 17:34
Познер усомнился в словах Куценко о «черном списке» Первого канала 17:32
Тема российских войск у границ Украины станет одной из главных на встрече... 17:31
В центре Гамалеи рассказали о новом штамме B.1.1.529 из Южной Африки 17:31
Миллионы ледяных шаров покрыли озеро из-за редкого погодного явления 17:30
Вирусолог Нетесов призвал сажать на карантин всех прилетающих из Африки 17:28

Меркель проводят с должности канцлера Германии под панк-рок

close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

Ангела Меркель покинет пост канцлера ФРГ под песню немецкой исполнительницы пятидесятых годов Хильдегард Кнеф, а также под композицию панк-рокерши Нины Хаген, сообщает Spiegel.

Согласно существующей традиции, уходящий с поста политик может «заказать» оркестру песни, которые будут звучать на церемонии прощания с должностью.

По информации издания, Меркель будет уходить под песни Кнеф «Для меня должен идти дождь из красных роз» (нем. Fur mich soll's rote Rosen regnen) и Хаген «Ты забыл цветную пленку» (Du hast den Farbfilm vergessen).

Уточняется, что из-за пандемии COVID-19 церемония будет не такой масштабной, как предыдущие годы. В ней примут участие около 200 гостей.

Ранее Меркель заявила, что после ухода со своего поста не будет заниматься политикой. По ее словам, сначала она немного отдохнет, а также непременно будет «читать и спать».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть