Меркель проводят с должности канцлера Германии под панк-рок

Ангела Меркель покинет пост канцлера ФРГ под песню немецкой исполнительницы пятидесятых годов Хильдегард Кнеф, а также под композицию панк-рокерши Нины Хаген, сообщает Spiegel.

Согласно существующей традиции, уходящий с поста политик может «заказать» оркестру песни, которые будут звучать на церемонии прощания с должностью.

По информации издания, Меркель будет уходить под песни Кнеф «Для меня должен идти дождь из красных роз» (нем. Fur mich soll's rote Rosen regnen) и Хаген «Ты забыл цветную пленку» (Du hast den Farbfilm vergessen).

Уточняется, что из-за пандемии COVID-19 церемония будет не такой масштабной, как предыдущие годы. В ней примут участие около 200 гостей.

Ранее Меркель заявила, что после ухода со своего поста не будет заниматься политикой. По ее словам, сначала она немного отдохнет, а также непременно будет «читать и спать».