Жену мэра Томска приговорили к условному сроку за нападение на силовика

Жену мэра Томска Галину Кляйн приговорили к двум годам лишения свободы условно за насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов во время обысков в квартире Кляйнов. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

«Суд считает необходимым назначить наказание в виде лишения свободы условно <...>, ее исправление возможно без изоляции от общества. Суд приговорил признать Кляйн Галину Ивановну виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года», — сказал судья.

Ранее сообщалось, что в отношении мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено третье уголовное дело. До этого сообщалось, что чиновника обвинили по двум эпизодам статьи о превышении полномочий.

Суд заключил Ивана Кляйна в СИЗО на срок до 13 января по обвинению в превышении должностных полномочий. Он был временно отстранен от должности градоначальника. Позже уголовное дело завели и против супруги главы города Галины Кляйн.