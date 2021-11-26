Бывший пресс-секретарь Горбачева: распада СССР никто не ожидал

Мировое сообщество абсолютно не ожидало распада СССР, об этом в интервью ТАСС рассказал бывший пресс-секретарь президента Советского Союза Михаила Горбачева, востоковед Андрей Грачев.

«Перестройка вызвала широкие отклики, поддержку за рубежом, а вот распада СССР никто не ожидал. <...> В США ряд политиков считали Советский Союз «империей зла» и радовались его распаду. Но у ответственных политиков это вызывало тревогу, опасения хаоса, который может наступить, если распад примет неконтролируемые формы», — сказал Грачев, отдельно выделив подозрения западных политиков, что «внутри СССР возникнут гражданские войны и территориальные конфликты».

Востоковед выразил мнение, что все последующие события на территории бывшего СССР — Нагорный Карабах, Грузия, Украина и так далее — подтверждают, что распад Союза «до конца не закончился».

При этом, по его словам, другие страны потрясла «скорее перестройка, а не просто исчезновение СССР». Поскольку это событие «подвело черту» под советским этапом истории. Грачев подчеркнул, что оба события были неизбежны, и причины произошедшего распада страны нужно искать «внутри страны».

Грачев рассказал об искренней вере Горбачева в то, что «реформированный демократический» Союз мог продолжать играть роль одной из опор «нового мирового порядка», который основывался бы на сотрудничестве с западными странами.

Бывший генсек считал, что причиной распада СССР стало «сопротивление», вызванное перестройкой. Он, как отметил Грачев, не воспринимал насилие в качестве решения политических проблем.

«Впервые в истории глава государства уходил со своего поста, склоняя голову перед демократическими процедурами, перед результатами своих собственных трудов, поскольку приложил много усилий для превращения СССР в демократическое государство и создания новых демократических институтов, союзного и национальных парламентов», — объяснил Грачев.

Исходя из этого, Горбачев — отметил востоковед — никак не мог принять «договоренности трех заговорщиков в Беловежской пуще», но ушел со своего поста, «склонившись перед решениями парламентов» союзных республик. Генсек считал, что решение в отношении СССР должно было приниматься после консультаций с парламентом.

«Это было для него личным ударом и, можно сказать, политическим поражением, поскольку речь шла о его проекте и надеждах на продолжение перестройки», — заметил востоковед.

Андрей Грачев посвятил распаду Советского Союза свою новую книгу «Последний день СССР», уже выпущенную во Франции. В России работа появится весной следующего года.

Ранее журналист Андрей Колесников опубликовал в «Газете.Ru» колонку, в которой уделил внимание периоду распада СССР.