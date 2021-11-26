В Киргизии пресечена попытка госпереворота

Попытка насильственного захвата власти пресечена в Киргизии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.

«ГКНБ совместно с МВД пресечена деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране», — указано в сообщении ведомства.

В октябре сообщалось, что Верховный суд Киргизии реанимировал приговор бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

Ранее в Судане 25 октября военные поместили под арест нескольких членов правительства, в том числе премьер-министра Абдаллу Хамдука. После этого он призвал жителей выходить на улицу, чтобы защитить революцию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».