Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Инспекторы Ростехнадзора проверяли шахту «Листвяжная» за неделю... 10:08
Путин предложил включить билеты на российское кино в «Пушкинскую... 10:08
«ГАЗ» открыл первый автосалон в Болгарии 10:02
Обвинения предъявлены 18 лицам по делу о массовом отравлении метанолом... 10:00
Экс-игрок «Спартака» объяснил, почему красно-белые обыграли... 09:53
Более 80% водительниц такси совмещают работу с материнством 09:46
Погибших спасателей на шахте в Кузбассе наградят орденами мужества 09:44
Правительство Молдавии выделило средства «Молдовагазу» для погашения долга «Газпрому» 09:43
Девушка Мамаева о его бывшей жене: затравленная и раненная о собственные... 09:40
Евросоюз ограничит политическую рекламу в интернете 09:35

В Киргизии пресечена попытка госпереворота

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Игорь Егоров/РИА «Новости»

Попытка насильственного захвата власти пресечена в Киргизии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.

«ГКНБ совместно с МВД пресечена деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране», — указано в сообщении ведомства.

В октябре сообщалось, что Верховный суд Киргизии реанимировал приговор бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

Ранее в Судане 25 октября военные поместили под арест нескольких членов правительства, в том числе премьер-министра Абдаллу Хамдука. После этого он призвал жителей выходить на улицу, чтобы защитить революцию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть