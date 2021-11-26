Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Крупнейший в мире музей под открытым небом открылся в Египте 02:27
Руководитель «Локомотива» находится в Англии и готов возглавить «МЮ» 02:21
В Конгрессе США предложили вручить Кайлу Риттенхаусу высшую награду 02:21
Чемпион мира по боксу Фьюри захотел провести бой с женщиной 02:11
Российским банкам спрогнозировали подряд два года рекордной прибыли 02:11
Понасенков послал русских рэперов в Африку 02:10
Второй борт из Ирака приземлился в Минске, чтобы вывезти беженцев 01:54
Баринов рассказал о разговоре с фанатами «Локомотива» после разгрома от «Лацио» 01:51
Власти Петербурга рассчитывают достичь коллективного иммунитета к 15 января 01:48
Новая правящая коалиция Германии хочет упростить получение гражданства 01:44

Следствие хочет вызвать Ермака и Зеленского по делу о задержанных в Минске россиянах

ГБР Украины вызовет Ермака и, возможно, Зеленского, по делу о задержанных в Минске россиянах

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»/Facebook

Государственное бюро расследований Украины вызовет главу офиса президента Украины Андрея Ермака и, возможно, президента Украины Владимира Зеленского, по делу о задержанных в июле 2020 года в Минске 33 россиянах, сообщает телеканал «1+1» со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя ГБР Алексея Сухачева.

«Мы на протяжении нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем это сейчас? Потому что ожидаем определенную информацию от правоохранительных органов <...> Если будет необходимость, следователь воспользуется правом и вызовет президента на допрос», — заявил Сухачев.

Ранее протестующие в Киеве выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум.

Протестующие требуют в течение десяти дней уволить главу его администрации Андрея Ермака.

Причиной протестных акций стали события 2020 года, когда в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба сообщал, что операция по их задержанию украинской стороной была перенесена по указанию Зеленского и была передана спецслужбам именно Ермаком.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть