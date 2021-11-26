Следствие хочет вызвать Ермака и Зеленского по делу о задержанных в Минске россиянах

Государственное бюро расследований Украины вызовет главу офиса президента Украины Андрея Ермака и, возможно, президента Украины Владимира Зеленского, по делу о задержанных в июле 2020 года в Минске 33 россиянах, сообщает телеканал «1+1» со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя ГБР Алексея Сухачева.

«Мы на протяжении нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем это сейчас? Потому что ожидаем определенную информацию от правоохранительных органов <...> Если будет необходимость, следователь воспользуется правом и вызовет президента на допрос», — заявил Сухачев.

Ранее протестующие в Киеве выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум.

Протестующие требуют в течение десяти дней уволить главу его администрации Андрея Ермака.

Причиной протестных акций стали события 2020 года, когда в Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба сообщал, что операция по их задержанию украинской стороной была перенесена по указанию Зеленского и была передана спецслужбам именно Ермаком.