Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Польская полиция подавила бунт в лагере для беженцев 00:50
Семин прокомментировал разгромное поражение «Локомотива» в матче... 00:47
В Шотландии сдают в аренду розовый замок 00:40
Британия временно прекратит полеты в шесть стран из-за нового штамма COVID-19 00:38
Избранный канцлер Германии высказался против локдауна в Германии 00:37
17-летний вратарь «Локомотива» пытался запутать Иммобиле во время исполнения... 00:34
Банк России предложил кредитные каникулы сделать бессрочными 00:26
Гинцбург положительно оценил совместное применение вакцин от COVID-19 и гриппа 00:25
Тренер «Лацио» не пришел на пресс-конференцию после матча с «Локомотивом» 00:07
Спонтанные покупки в интернете делают 50% россиян 00:00

В Белоруссии предложили запретить выдачу «карт поляка»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Karta Polaka/Facebook

Научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Алексей Дзермант заявил о необходимости прекратить выдачу «карт поляка». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Карта поляка» является официальным документом, который подтверждает принадлежность человека к польскому народу. Она дает владельцу ряд прав негражданского характера.

«Выдачу «карт поляка» давно пора сделать вне закона и принять действенные меры к тому, чтобы Польше было как можно труднее переманивать у нас «мозги» и молодежь», — написал Дзерман.

По его мнению, выдача «карт поляка» становится проблемой союзных государств. В качестве примера Дзерман привел студентов из Калининградской области, которые «все чаще едут в польские вузы и становятся там польскими агентами влияния».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты с помощью Польши, Украины, стран Балтии и миграционного кризиса на границе республики, хотят развязать войну.

Он добавил, что Штаты «любят чужими руками воевать» и пытаются в очередной раз создать «заварушку», наблюдая в стороне за тем, как участники конфликта убивают друг друга, а экономика опускается.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть