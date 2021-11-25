В Белоруссии предложили запретить выдачу «карт поляка»

Научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Белоруссии Алексей Дзермант заявил о необходимости прекратить выдачу «карт поляка». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Карта поляка» является официальным документом, который подтверждает принадлежность человека к польскому народу. Она дает владельцу ряд прав негражданского характера.

«Выдачу «карт поляка» давно пора сделать вне закона и принять действенные меры к тому, чтобы Польше было как можно труднее переманивать у нас «мозги» и молодежь», — написал Дзерман.

По его мнению, выдача «карт поляка» становится проблемой союзных государств. В качестве примера Дзерман привел студентов из Калининградской области, которые «все чаще едут в польские вузы и становятся там польскими агентами влияния».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Соединенные Штаты с помощью Польши, Украины, стран Балтии и миграционного кризиса на границе республики, хотят развязать войну.

Он добавил, что Штаты «любят чужими руками воевать» и пытаются в очередной раз создать «заварушку», наблюдая в стороне за тем, как участники конфликта убивают друг друга, а экономика опускается.