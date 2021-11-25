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Посол Украины призвал Германию отказаться от российского газа

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал немецкие власти отказаться от российского газа в случае вторжения РФ в Украину. Слова Мельника приводит информационное агентство «РБК-Украина».

«Мы призываем правительство ФРГ сразу же после его инаугурации четко сформулировать кодекс последствий, которые неизбежно повлечет новая военная интервенция РФ, включая введение полного эмбарго на импорт российских энергоносителей и болезненной международной изоляции Кремля. Мы также ожидаем от Германии качественно нового курса, направленного на реинтеграцию Крыма», — сказал дипломат.

Он отметил, что пока неясно, готов ли кабмин наращивать как политическое, так и экономическое давление на Россию. По его словам, в настоящее время непризнания Крыма российским недостаточно — «нужен четкий план действий Берлина по деоккупации в рамках «Крымской платформы».

Ранее был опубликован текст коалиционного договора нового правительства, согласно которому Германия будет выстраивать отношения с Россией по примеру Евросоюза, поддерживая крепкие стабильные связи.

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