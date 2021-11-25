В офисе Зеленского прокомментировали планы о вводе военного положения на Украине

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в беседе с агентством «РБК-Украина» опроверг заявление бывшего депутата Олега Ляшко о намерении украинского президента Владимира Зеленского ввести в стране военное положение с 1 декабря.

«Украина обороняется уже не первый год без такого специфического политико-юридического состояния, как военное положение. И не считает нужным применять его сейчас — даже на фоне имеющейся информации об угрожающей военной активности на территории России вблизи наших границ», — сказал он.

По словам Подоляка, заявление со стороны Ляшко является фейком.

«Его фейк подхватили и некоторые украинские деятели, пытающиеся привлечь к себе внимание и не способные придумать ничего лучше, чем разносить фейки», — пояснил он.

Ранее глава «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что Зеленский намерен ввести в стране военное положение, чтобы предотвратить массовые митинги.