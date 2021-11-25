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Украинский политик заявил о возможности «напасть» на Кремль

Бывший министр инфраструктуры Украины Омелян предложил напасть на Кремль

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал о возможном «нападении» соотечественников на Кремль. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Прямой».

«Это сложно, но если хотеть, то не невозможно», — подчеркнул Омелян.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не осуществляет шагов в сторону противостояния с Россией. По словам бывшего министра, это может означать то, что Зеленский является «агентом Кремля».

Ранее Омелян рассказал, как Киев может одержать победу над Россией.

По его словам, Москва постоянно пытается дестабилизировать ситуацию на Украине, поэтому Киеву необходимо действовать аналогичным способом. Также он выразил мнение, что действующий украинский президент Владимир Зеленский является «проектом Кремля».

До этого генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко объяснил, что необходимо сделать Киеву для противостояния с Москвой.

Он подчеркнул, что Украина может обратиться к опыту Азербайджана в прошлогоднем военном конфликте в Нагорном Карабахе. По словам генерал-лейтенанта, хотя силы были в целом равны, у Баку было современное вооружение, которое военным поставила Турция и Израиль.

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