Дуда оценил необходимость задействовать четвертую статью НАТО из-за ситуации на границе

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что правительство республики не видит на польско-белорусской границе непосредственной военной угрозы и оснований задействовать 4-ю статью НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы, конечно, с генеральным секретарем НАТО (Йенсом Столтенбергом) и союзниками принимаем во внимание возможность использования 4-й статьи, но мы хотим использовать ее только тогда, когда ситуация того требует. Сейчас ситуация не отвечает квалификации 4-й статьи. Нет непосредственной военной угрозы, нет военного нападения на какую-либо соседнюю страну», — заявил Дуда.

Он отметил, что в данный момент находится на этапе консультации по возможности применения 4-й статьи.

Она предполагает, что договаривающиеся стороны будут в любой ситуации консультироваться друг с другом, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность одного из государств окажутся под угрозой.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не хочет конфликта и введения новых санкций в отношении Белоруссии.