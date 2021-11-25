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В МИД Украины ответили на сообщения о планах наступления в Донбассе

В МИД Украины опровергли сообщения о планах наступления в Донбассе

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РИА «Новости»

Представители России, заявляя о неких планах наступления ВСУ Украины на территории Донбасса, пытаются таким образом сформировать информационную поддержку для своих войск, об этом сказал пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, сообщает УНИАН.

«Заявления о якобы наличии в ее отчетах утверждений о наступательных действиях Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности. Такие инсинуации преследуют одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ними ситуации с безопасностью в Донбассе и вдоль украинской границы», — отметил Николенко.

Он пояснил, что ситуация на территории Донбасса, согласно отчетам СММ [специальная мониторинговая миссия] ОБСЕ, не позволяет организации в полной мере осуществлять свою деятельность. По словам Николенко, в регионе блокируются средства связи и наблюдения, ограничивается свобода передвижения, а также существует угроза безопасности международных наблюдателей.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что 1 декабря Зеленский предложит ввести военное положение на Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

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