В МИД Украины ответили на сообщения о планах наступления в Донбассе

Представители России, заявляя о неких планах наступления ВСУ Украины на территории Донбасса, пытаются таким образом сформировать информационную поддержку для своих войск, об этом сказал пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, сообщает УНИАН.

«Заявления о якобы наличии в ее отчетах утверждений о наступательных действиях Вооруженных сил Украины не соответствуют действительности. Такие инсинуации преследуют одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ними ситуации с безопасностью в Донбассе и вдоль украинской границы», — отметил Николенко.

Он пояснил, что ситуация на территории Донбасса, согласно отчетам СММ [специальная мониторинговая миссия] ОБСЕ, не позволяет организации в полной мере осуществлять свою деятельность. По словам Николенко, в регионе блокируются средства связи и наблюдения, ограничивается свобода передвижения, а также существует угроза безопасности международных наблюдателей.

Ранее экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что 1 декабря Зеленский предложит ввести военное положение на Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).