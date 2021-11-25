Россия и Белоруссия вместе расследуют геноцид белорусов в годы Второй мировой

Белоруссия и Россия сформируют международную следственную группу по расследованию геноцида белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед на встрече с послом Израиля в Минске Алексом Гольдманом-Шайманом.

Швед отметил, что следственные органы информируют президента Белоруссии Александра Лукашенко о ходе уголовного дела.

«Сейчас с нашими коллегами из правоохранительных органов России формируется международная следственная группа», — отметил генпрокурор.

Он также провел параллели между событиями военного времени и современной политикой некоторых стран. «Сегодня то, что происходит в отношении Беларуси, во многом совершается с территории тех стран, откуда в свое время пришли и фашизм, и геноцид, и Холокост — те вещи, которые забывать нельзя. Как только мы забываем — все возвращается», — сказал Швед.

В Белоруссии за время войны и оккупации нацистской Германией, по данным генпрокуратуры страны, погибли около 3 млн человек, что составляет треть довоенного населения страны.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Следственный комитет России предложил коллегам из Белоруссии помощь в расследовании геноцида во время Великой отечественной войны.