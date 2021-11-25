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Жириновский устроил скандал на заседании Госдумы

Жириновский устроил скандал на заседании Госдумы по делу Валерия Рашкина

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Депутат Государственной думы России, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский устроил скандал во время слушаний по делу парламентария от фракции КПРФ Валерия Рашкина о незаконной охоте, которые состоялись 25 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время слушаний Жириновский начал выступать с критикой коммунистической партии. На это ему с места начал отвечать депутат ГД от КПРФ Николай Харитонов. В ответ на его действия, Жириновский назвал парламентария «колхозником» и предложил поймать «призрак коммунизма», упаковать его и спрятать туда же, где находится лось, которого застрелил Рашкин.

«Вы сдохнете все, прежде, чем меня к чему-нибудь привлечь», — обратился к членам КПРФ Жириновский с трибуны.

В ответ на это представители коммунистической партии скандировали: «Позор!».

Жириновский также подчеркнул, что партия ЛДПР будет голосовать за лишение Рашкина депутатской неприкосновенности.

Ранее Жириновский, комментируя инцидент с Рашкиным, оскорбил парламентария.

«У нас есть понятие «чмо» — человек, мешающий обществу. Бывает, партии мешают, уже будут называть не «чмо», а «пмо» — партия, мешающая обществу», — заявил Жириновский.

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