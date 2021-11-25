Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Рашкина лишили депутатской неприкосновенности 15:46
На песни Инстасамки пожаловались за пропаганду проституции 15:44
Спасатели помогли оленю, жившему с пластиковым контейнером на голове 15:44
Устроивших розыгрыш с угоном такси пранкеров приговорили к 3,5 годам... 15:41
Сhery начала прием заявок на семиместный внедорожник Exeed VX 15:41
Путин пообещал Сербии найти приемлемое решение по новому газовому контракту 15:38
В России упали продажи смартфонов 15:35
Деменко — о карьере Кокорина: его подломила ситуация с тюрьмой 15:35
Путин назвал «большой бедой» трагедию на шахте в Кузбассе 15:32
Трехдневный траур объявлен в Кузбассе по погибшим шахтерам 15:29

МИД предупредил ФРГ об ухудшении отношений с Россией при экстрадиции Казначеева в США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Denis Kaznacheev/Facebook

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что отношения Москвы и Берлина могут измениться в случае экстрадиции в США российского гражданина диджея Дениса Казначеева, арестованного в прошлом году в немецкой столице. Об этом российский дипломат сказала на брифинге, передает ТАСС.

«Если власти Германии пойдут на экстрадицию российского гражданина до прохождения его дела через все апелляционные инстанции, которые предусмотрены немецким же законодательством и международным правом, то они фактически станут соучастниками серьезной антироссийской акции», — подчеркнула Захарова.

Она предупредила, что это будет учтено Россией при выстраивании взаимодействия с Германией по конкретным интересующим Берлин вопросам.

Российский диджей Денис Казначеев был арестован в конце мая прошлого года в Берлине по запросу США по подозрению в отмывании денежных средств. Россиянин настаивает на его экстрадиции на родину, а США — на его выдаче своим правоохранительным органам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть