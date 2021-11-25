МИД предупредил ФРГ об ухудшении отношений с Россией при экстрадиции Казначеева в США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что отношения Москвы и Берлина могут измениться в случае экстрадиции в США российского гражданина диджея Дениса Казначеева, арестованного в прошлом году в немецкой столице. Об этом российский дипломат сказала на брифинге, передает ТАСС.

«Если власти Германии пойдут на экстрадицию российского гражданина до прохождения его дела через все апелляционные инстанции, которые предусмотрены немецким же законодательством и международным правом, то они фактически станут соучастниками серьезной антироссийской акции», — подчеркнула Захарова.

Она предупредила, что это будет учтено Россией при выстраивании взаимодействия с Германией по конкретным интересующим Берлин вопросам.

Российский диджей Денис Казначеев был арестован в конце мая прошлого года в Берлине по запросу США по подозрению в отмывании денежных средств. Россиянин настаивает на его экстрадиции на родину, а США — на его выдаче своим правоохранительным органам.