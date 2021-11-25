В МИД России назвали обязательное условие для нормализации отношений с США

Россия и США не смогут нормализовать отношения, пока не решен вопрос с дипломатической собственностью РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что объекты дипломатической собственности России были «захвачены американскими властями в период с 2016 по 2018 год».

«Мы делаем все, чтобы эту ситуацию каким-то образом переломить. В контактах с официальными американскими представителями подчеркиваем неприемлемость подобных рейдерских действий. Требуем вернуть земельные участки, здания законному владельцу, допустив российских дипломатов, которым, кстати, регулярно отказывают еще и в инспекции захваченной собственности», — отметила Захарова.

Ранее дипломатический источник сообщал, что Россия не намерена идти на продажу отобранной у нее дипломатической собственности в США.

17 ноября Захарова сообщила, что официальные лица Соединенных Штатов предлагают российской стороне продать ее дипломатическую собственность, находящуюся на территории США. Она напомнила, что с 29 декабря 2016 года американские власти захватили шесть дипломатических объектов, которые принадлежат РФ на правах собственности и были зарегистрированы в Госдепартаменте США.

Советник-посланник посольства РФ в США Сергей Кошелев заявил, что Россия будет требовать компенсации ущерба за простой изъятой дипломатической собственности в Соединенных Штатах.