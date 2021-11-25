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В Северной Корее запретили кожаные плащи для сохранения авторитета Ким Чен Ына

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KCNA/Reuters

В КНДР запретили носить кожаные плащи, чтобы не допускать подрыва авторитета вождя Ким Чен Ына. Об этом утверждает американское СМИ Radio Free Asia со ссылкой на источники.

Причиной запрета стало то, что такую одежду любит Ким Чен Ын, — именно он задал модный тренд, появившись впервые в кожаном пальто на ТВ в 2019 году. В 2021 году этот предмет гардероба снова стал популярным после того, как вождь приехал в нем на военный парад.

Теперь же власти страны решили, что копирование образа Кима представляет собой вызов авторитету лидера. Это связано и с распространением подделок, которые заполонили торговые точки. Сообщается, что правоохранители якобы конфискуют кожаную верхнюю одежду у продавцов на рынках и граждан, которые появляются в них в общественных местах.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в КНДР запретили ношение джинсов скинни, некоторые виды пирсинга на теле и целых 15 стрижек. Все это, по мнению Ким Чен Ына, символизирует «капиталистический образ жизни».

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