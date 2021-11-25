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Беженцы в лагере «Брузги» устроили митинг, требуя пустить их в ЕС

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@Straz_Graniczna/Twitter

Беженцы в лагере логистического центра «Брузги» в Белоруссии устроили митинг, протестуя против отправки в Ирак и требуя пропустить их в Евросоюз. Об этом с места событий сообщает ТАСС.

Отмечается, что участники митинга держат плакаты, на которых по-английски написано «Мы не можем вернуться в Ирак», а также выкрикивают соответствующие лозунги. Мигранты не пытаются выйти за пределы огороженной зоны, столкновений также не происходит.

Ранее пресс-секретарь Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович заявила, что у границы страны больше нет лагерей мигрантов.

До этого сообщалось, что США вместе со своими европейскими партнерами готовят санкции в отношении Минска из-за ситуации на белорусско-польской границе. Это подтвердил глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

Как отметил Прайс, Вашингтон и его союзники будут и дальше «оказывать давление» на белорусские власти.

До этого специальный представитель Соединенных Штатов по Белоруссии Джули Фишер заявила, что власти США и Евросоюза намерены вводить новые санкции против Минска в связи с ситуацией с мигрантами на ее границе с Польшей. По ее словам, Лукашенко «несет полную ответственность» за ситуацию на белорусско-польской границе.

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