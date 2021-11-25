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В Кремле рассказали об эксперименте Путина с назальной вакциной

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства перенес эксперимент с назальной вакциной от коронавируса. Об этом он сообщил журналистам.

«Мы вчера разъяснили. Президент разъяснил, что, поскольку это был шприц, это была жидкость, которая впрыскивается в носоглотку. Он действительно это сделал… Она (вакцина) в состоянии жидкости, которая распыляется человеку. Он сказал, что впрыснули шприцем, порошок же вы не можете впрыснуть», — сказал он.

Ранее Путин рассказал, что в рамках ревакцинации привился и назальной вакциной от коронавируса.

Он пояснил, что сначала ревакцинировался «Спутником Лайт», так как его уровень антител за 6 месяцев упал, а на следующий день сделал назальную вакцину. Президент России рассказал, что никаких неприятных ощущений не было.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, что после вакцинации интраназальной формой «Спутника V» Путин получит дополнительную защиту от COVID-19 на уровне местного иммунитета. Он добавил, что люди, сделавшие интраназальную вакцину в дополнении к обычной, скорее всего, станут обладателями стерильного иммунитета. Таким образом, они будут не только защищены сами, но и не рискуют стать переносчиками заболевания.

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