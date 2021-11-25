Посол России предупредил об угрозе русскому языку в Киргизии

Посол России в Киргизии Николай Удовиченко предупредил о возможном сокращении сферы применения русского языка в Киргизии в случае принятия нового закона. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, посольство внимательно отслеживает ситуацию с законопроектом «О государственном языке Кыргызской Республики», который вызвал резонанс в обществе.

«Действительно, есть опасения, что принятие законопроекта в нынешнем виде приведет к сокращению сферы применения русского языка, закрепленного в Конституции в качестве официального, и сужению прав русскоязычных граждан», — считает Удовиченко.

Он также призвал власти Киргизии вспомнить о словах писателя Чингиза Айтматова об общегуманитарной миссии русского языка в этой стране. «Стоит ли так легко отказываться от достигнутого?» — задается вопросом российский посол.

Законопроект «О государственном языке Кыргызской Республики» ранее был передан на рассмотрение в парламент страны после общественного обсуждения. Так, согласно последней редакции, из него исчезла гарантия права представителям всех этносов на сохранение родного языка. Обслуживание потребителей в Киргизии должно будет осуществляться на киргизском языке, но в отдельных случаях можно будет пользоваться и другими языками, «приемлемыми для обеих сторон».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Казахстане все вывески, ценники, рекламные объявления меню, указатели и другие объекты теперь должны быть на казахском языке. Вывески же на русском и других языках теперь разрешены «только при необходимости».