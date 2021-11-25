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Политолог Камкин рассказал об отношениях нового правительства ФРГ с Россией

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Markus Schreiber/AP

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин считает, что новое правительство Германии выберет прагматичные отношения с Россией. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Политолог объяснил, что будущий канцлер Германии Олаф Шольц является сторонником прочных евроатлантических отношений, о чем свидетельствует его визит в США сразу после парламентских выборов в ФРГ.

«Поэтому стратегические отношения с США для него будут основными, несмотря на все американские санкции против европейских компаний, несмотря на различное недопонимание», подчеркнул специалист.

По его словам, проблемы в отношениях между Германией и Россией могут возникнуть из-за кандидата на пост главы МИД ФРГ — главы партии «Зеленых» Анналены Бербок, которая неоднократно выступала против российского газопровода «Северный поток — 2».

Камкин предположил, что «Зеленые» уберут на второй план свои наиболее жесткие требования в отношении России из-за коалиционного характера правительства.

Ранее новая правящая коалиция Германии — Социал-демократическая партия, «зеленые» и либеральная Свободная демократическая партия — опубликовала коалиционное соглашение, в котором отметила готовность к конструктивному диалогу с Россией и прекращению конфликта на Донбассе посредством Минских соглашений.

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