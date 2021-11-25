Врач Белого дома сообщил об удалении предракового образования у Байдена

Врач Белого дома Кевина О'Коннора сообщил, что президенту США Джо Байдена в ходе колоноскопии удалили потенциально предраковую аденому, передает РИА «Новости».

По его словам, во время этой процедуры медики удалили из восходящей кишки американского лидера 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип.

«Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома, схожая с полипом, который у него удаляли в 2008 году», — заявил доктор.

Он также указал, что такая аденома является доброкачественным и медленно растущим образованием, но считается «потенциально предраковым повреждением», которое не требует в настоящий момент дальнейшего вмешательства.

Теперь главе Соединенных Штатов предписано «плановое наблюдение», добавил О'Коннор.

Ранее О'Коннор заявил, что Байден остается пригодным для выполнения своих обязанностей.

На прошлой неделе Байден передал свои полномочия вице-президенту Камале Харрис, поскольку он вынужден был пройти в рамках планового медицинского обследования процедуру колоноскопии под анестезией. Ранее он уже проходил эту процедуру в 2002 и 2007 годах.

Байден является самым возрастным президентом США. 20 ноября ему исполнилось 79 лет. Некоторые республиканцы выразили мнение, что президент «непригоден для работы», напоминая, в частности, о его многочисленных оговорках, пишет The Independent. Так, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли предложила Байдену пройти «когнитивный тест».