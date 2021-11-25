В США предложили дополнительно выделить Украине $50 млн на военную помощь

В США сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили дополнительно выделить Украине по линии Пентагона $50 млн. Об этом пишет газета Politico.

Сообщается, что сенаторы предложили поправку в военный бюджет США на 2022 год, которая предполагает увеличение финансирования со стороны Пентагона на вооружение Украины с $300 млн до $350 млн.

По информации издания, $125 млн из этой суммы пойдут на закупку «вооружений поражающего действия».

Ранее глава военного ведомства США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили планы Вашингтона по оказанию помощи Киеву по наращиванию военного потенциала. Стороны обсудили «дестабилизирующие действия России» в регионе и договорились о совместных действиях для обеспечения безопасности. Глава Пентагона подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

До этого сообщалось, что Великобритания готова перебросить на Украину порядка 600 бойцов сил специального назначения из-за опасений относительно якобы готовящегося Россией вторжения.

В западных СМИ все чаще появляется информация о потенциальной угрозе вторжения России на территорию Украины, то же говорят и украинские власти. В России такие заявления отрицают и объясняют желанием как получить большее финансирование, так и скрыть внутренние проблемы. Кому выгодно нагнетание ситуации вокруг Донбасса — в материале «Газеты.Ru».