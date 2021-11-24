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Украинский адвокат не узнал Саакашвили во время визита в больницу

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Global Look Press

Украинский адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Евгений Грушовец заявил, что политик сильно изменился за время пребывания в тюрьме. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Грузия.

«Искренне могу сказать, что Михаил, которого я видел раньше, и Михаил, который сейчас находится в больнице — разные люди», — сказал он после визита в военный госпиталь, где Саакашвили проходит лечение.

По словам Грушовца, плохое физическое и психологическое состояние политика может помешать ему защитить себя в суде.

Ранее сообщалось, что Саакашвили недолго будет сидеть в тюрьме, заявил лидер крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение» Ника Мелия. По его словам, благодаря «революции роз», проведенной экс-главой государства, страна встала на путь развития, никто не сможет сфальсифицировать эту историю.

Он также выразил уверенность в том, что Грузия вновь сможет «набраться сил» и двигаться вперед, тем самым намекнув на возможное повторение «революции роз».

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