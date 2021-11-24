Москва и Тбилиси взаимно урегулируют ситуацию с дипсобственностью

Россия и Грузия намерены взаимно урегулировать проблемы с дипломатической недвижимостью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сенатора Григория Карасина.

По данным пресс-службы, Карасин и специальный представитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе договорились совместно решить проблемы с грузинской дипломатической недвижимостью в Москве и российской дипломатической недвижимостью в Тбилиси.

При этом Абашидзе отметил, что Грузия не планирует участвовать в переговорном формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Турция, Иран) по вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе Южного Кавказа.

Ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что в Грузии начались многонациональные учения «Кленовая арка-2021» с участием военнослужащих из Литвы, Польши и Украины.

По данным ведомства, цель учений — укрепить отношения между странами-участницами и оборонные связи между ними, а также приблизить военную подготовку к стандартам НАТО.