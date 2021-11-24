«Вообще не по-европейски»: в Госдуме возмутились призыву отказаться от помощи ДНР И ЛНР

Россия не будет отказываться от гуманитарной помощи людям в Донецкой и Луганской областях, несмотря на призывы Евросоюза, заявила «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Политик возмутилась тем, что Россию пытаются упрекнуть в помощи своим же согражданам.

«Мы сами вправе принимать законы, которые хотим, и помогать тому, кому считаем нужным, ведь там проживают наши граждане. По большому счету тут идет вопрос помощи людям. Как может не нравиться или как может возмущать то, что людям помогают? Мы несомненно должны помогать тем, кто являются нашими соседями, тем, кто с нами был многие-многие годы вместе. Мы периодически оказываем гуманитарную помощь, какую-то поддержку в плане кредитования, в плане цен на газ когда понимаем, что люди в этом нуждаются и они реально наши добрые соседи», — заявила Журова.

По мнению Журовой, заявление Евросоюза совсем не совпадает с так называемыми «европейскими ценностями. Политик призвала ЕС обратить внимание на людей, который оказались в тяжелой ситуации из-за конфликта Украины и РФ.

«Ну тогда давайте, Евросоюз, что же вы не помогаете, чтобы конфликта не было? Возьмите тогда на себя эти обязательства. Людям там правда тяжело. Мы протянули руку помощи и теперь нас еще по этой руке бьют? Это с гуманитарной точки зрения вообще не по-европейски. Понятно, что их настраивает Украина, но при чем здесь выстраивание отношений и предотвращение конфликта? Людям плохо сейчас. Когда этот конфликт закончится — неизвестно. Поэтому я считаю, что с точки зрения этого Россия наоборот делает все абсолютно правильно. Мы готовы помочь всем, кто в этой помощи нуждается», — заключила Журова

Ранее Евросоюз призвал Россию отменить закон об оказании гуманитарной поддержки населению ДНР и ЛНР, так как он «обостряет конфликт на юго-востоке Украины». В ЕС также подчеркнули, что действия РФ наносят урон суверенитету и территории Украины и могут затруднить процесс реинтеграции упомянутых регионов.