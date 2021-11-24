Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Гинцбург: интраназальная вакцина даст Путину дополнительную защиту от COVID-19 16:42
В «Спартаке» отреагировали на новость об уходе Федуна из совета директоров 16:41
Айза вызвалась оплатить Гуфу свадьбу 16:40
Путин поддержал введение ответственности за отказ от внедрения российского софта 16:40
В ПФР рассказали о мошенничестве с «возвратом страховых... 16:38
ЦОДД установил на дорогах 1,5-тонные «островки» 16:37
Неизвестные подожгли машину мэра французского города Муржиа 16:35
«Антиваксер» Кинчев признался, что месяц провел в реанимации... 16:33
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с модулем «Причал» для МКС стартовала... 16:29
Суд отложил рассмотрение протокола по делу задержанного в аэропорту тренера 16:25

Захарова заявила, что США влезают в энергетическую политику других стран

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram, что США «влезает в энергетическую политику» других стран, не имея представлений о собственных нуждах и мировых ценностях.

Так Захарова отреагировала на пресс-конференцию главы американского Минэнерго Дженнифер Грэнхолм, которая не смогла ответить на вопрос журналиста, сколько баррелей нефти США потребляют ежедневно.

Представитель российского МИДа заметила, что, не владея базовыми представлениями, США тем не менее «берутся переделывать мир».

«Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы, а какие нет, и что за участие в проекте «Северный поток — 2» необходимо ввести санкции», — отметила Захарова.

Как сообщила газета The New York Post со ссылкой на Управление энергетической информации США, в сентябре американцы использовали около 20,7 млн баррелей нефти в день.

Президент США Джо Байден объявил о том, что для снижения цен на топливо в стране будут распечатаны нефтяные резервы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть