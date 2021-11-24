Захарова заявила, что США влезают в энергетическую политику других стран

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram, что США «влезает в энергетическую политику» других стран, не имея представлений о собственных нуждах и мировых ценностях.

Так Захарова отреагировала на пресс-конференцию главы американского Минэнерго Дженнифер Грэнхолм, которая не смогла ответить на вопрос журналиста, сколько баррелей нефти США потребляют ежедневно.

Представитель российского МИДа заметила, что, не владея базовыми представлениями, США тем не менее «берутся переделывать мир».

«Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы, а какие нет, и что за участие в проекте «Северный поток — 2» необходимо ввести санкции», — отметила Захарова.

Как сообщила газета The New York Post со ссылкой на Управление энергетической информации США, в сентябре американцы использовали около 20,7 млн баррелей нефти в день.

Президент США Джо Байден объявил о том, что для снижения цен на топливо в стране будут распечатаны нефтяные резервы.