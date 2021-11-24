В Кремле оценили заявление Патрушева о том, что на Украине «может полыхнуть»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что «на Украине может полыхнуть», является аргументированной точкой зрения, основанной на анализе данных.

Речь идет о заявлении, которое Патрушев сделал в интервью «Аргументам и фактам». Так, он отметил, что Запад, установив свой протекторат на Украине, разрушил экономику этой страны, и довел его граждан до бесправия и нищеты, в результате «миллионы украинцев побегут искать приют в других местах».

Песков подчеркнул, что мнение секретаря Совета безопасности РФ основано на «широком комплексе информации» и смоделированных сценариях развития.

«Он высказывает свою точку зрения, которая явно не является точкой зрения, которая ни на что не опирается», — указал Песков.

Ранее глава Института развития экономики Украины Александр Гончаров заявил, что Украину ждет «новое дно» из-за экономического кризиса. По его словам, из-за нехватки энергоресурсов предстоящая зима станет для страны самой сложной и виной этому стало уменьшение поставок газа из Европы и дефицит угля на тепловых электростанциях страны.