Крым исключил возможность возобновления подачи воды с Украины

Крымские власти не планируют обращаться к Украине с просьбой о восстановлении водоснабжения. Об этом заявил первый вице-премьер парламента региона Ефим Фикс.

Чиновник указал, что с 2015 года полуостров «как-то справляется своими силами и планирует делать это и в будущем».

«Пусть Киев продолжает строить препятствия и сражаться с ветряными мельницами. Мы... не будем ставить вопрос, чтобы открыть Северо-Крымский канал и получить воду с Украины. Пусть эта вода останется им», — добавил Фикс.

Ранее в Крыму арестованы два бывших высокопоставленных чиновника Евгений Кабанов и Михаил Храмов, ранее отправленные в отставку. Им предъявлено обвинение в мошенничестве, оба помещены в СИЗО. Кабанов стал уже третьим по счету вице-премьером, курирующим реализацию ФЦП развития региона, для которого пребывание на посту закончилось уголовным делом, связанным с коррупцией.

Кабанов настаивает на своей невиновности. Он пояснил, что в деле речь идет о строительстве водовода для обеспечения водоснабжения Симферополя в 2020-м (им занималась компания «Мастер-ЮГ»). По его словам, объект был построен за четыре месяца вместо плановых 12 месяцев «по всем ГОСТам и правилам».

Также сообщалось, что под Азовским морем обнаружены источники пресной воды. «Под Азовским морем найдены пласты с пресной водой. Окончательные результаты проб из них будут готовы в следующем году, но, по предварительным оценкам, ее можно будет использовать для водоснабжения Крыма», — рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин .