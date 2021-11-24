Польское издание предложило ЕС начать «превентивную войну» с Россией

Польское издание Biznes Alert опубликовало статью, в которой призывает Евросоюз начать превентивную войну против России, чтобы «защитить» Молдавию.

Автор напомнил, что в 30-х годах прошлого века польский государственный деятель Юзеф Пилсудский предложил Франции напасть на Германию, чтобы предотвратить крупный военный конфликт.

«Пришло время менее радикального решения для защиты Молдовы от России, которая использует газ в качестве оружия против нее...Пора нанести упреждающий удар. Не при помощи танков, а при помощи политики, права и финансов...Если мы окажем помощь Кишиневу, мы избавимся от очередной точки дестабилизации на карте Европы», — пишет автор Войцех Якубик.

В другом своем материале он утверждает, что Россия якобы вынудила Молдавию подписать контракт с «Газпромом», а поставщики из Европейского Союза, в том числе польская PGNiG, организовали интервенционные поставки, чтобы «избежать кризиса поставок» в Молдавии.

В конце октября Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на пять лет. С 1 ноября «Газпром» начал поставки газа в Молдавию по новому контракту.

Ранее стало известно, что «Газпром» уведомил Кишинев о возможной остановке газоснабжения через 48 часов. По словам представителя российской компании, 22 ноября «Молдовагаз» должен был оплатить 100% платежа по новой договоренности, но этого не произошло. В молдавской компании заверили, что решат вопрос в кратчайшие сроки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».