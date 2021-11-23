На Украине назвали заявления о «российской агрессии» трюками Зеленского

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире Четвертого канала раскритиковал деятельность президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее националисты развернули в центре Киев баннер с обвинениями в адрес главы государства во лжи. Дроздов считает, что эта акция является предупреждением и «меткой» для Зеленского. По словам ведущего, ее участники уличили политика «во лжи, которая попахивает государственной изменой».

Журналист также выразил мнение, что заявления о «российской угрозе», которые регулярно доносятся из Киева, могут быть связаны с попытками отвести глаза украинцев от происходящего внутри страны.

«Как государственная измена замаячила <...> — так сразу «Путин нападает. Это все Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля». Эти дешевые трюки с подменой понятий <...> уже не работают, и грандиозный шухер уже начался», — указал он.

Ранее политолог, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев заявил, что утверждения Зеленского о том, что Киев защищает Европу от «российской агрессии» оскорбительны для президента Франции Эммануэля Макрона и врио канцлера Германии Ангелы Меркель.

Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что Киев имеет девять сценариев обороны от «агрессии России».