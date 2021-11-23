Глава Крыма пригласил президента Болгарии убедиться, что «аннексии» полуострова нет

Глава Крыма Сергей Аксенов пригласил президента Болгарии Румена Радева на полуостров убедиться, что «аннексии» нет. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с членом Общественной палаты РФ и Общественной палаты Республики Крым, председателем национально-культурной автономии болгар Крыма Иваном Абажером, передает пресс-служба Аксенова.

Как отметил политик, визит болгарского лидера позволит лично убедиться в том, что никакой «аннексии» Крыма не было и нет, а есть «свободный выбор свободных людей, и этот выбор — Россия».

Аксенов во время встречи с Абажером заявил, что поддерживает инициативу болгарской общины о приглашении Радева на крымский полуостров.

«Русский и болгарский народы связывают традиционно дружеские отношения, общая история, православная вера. Мы всегда рады видеть болгарских гостей на крымской земле. Для них это отличная возможность насладиться уникальной природой нашего полуострова и крымским гостеприимством, познакомиться с нашей историей», — сказал глава Крыма.

Ранее на дебатах перед выборами на пост президента Румен Радев заявил, что «в настоящий момент Крым русский». 21 ноября во втором туре он выиграл выборы, набрав 66,67% голосов по итогам подсчета 99% бюллетеней.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.