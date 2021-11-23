Читатели Le Figaro раскритиковали главу МИД Франции за высказывания о России

Читатели французской газеты Le Figaro ответили на слова главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, назвавшего Россию «невыносимым соседом», передает РИА «Новости».

Некоторые пользователи написали, что поведение другой страны не оправдывает ошибок МИД Франции.

«Почему в последнее время мы постоянно слышим, что в ослаблении Франции виноваты администрации США, Великобритании, Турции, России и даже Алжира?» — задался вопросом один из комментаторов.

«Необходимо прекратить бред. Это цинизм — говорить о Кремле в рамках французской повестки. Путин защищает интересы своей страны, а Макрон и его европейские друзья — интересы глобального либерализма», — согласились с предыдущим комментарием.

«Русские содержат вооруженные силы на своей собственной территории, для Ле Дриана это уже провокация», — прокомментировали высказывание Ле Дриана о войсках РФ на российско-украинской границе.

«Россияне у украинской границы. Правда, у этих двух стран 1000 километров общих границ», — добавил другой комментатор.

Ранее Ле Дриан назвал Россию «невыносимым соседом», но при этом подчеркнул необходимость диалога с Москвой.