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В ЕС заявили, что мигрантов «заманивали» к границам ЕС, используя дезинформацию

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БелТА

В ЕС считают, что мигрантами манипулируют, заманивая их к границам Евросоюза «ложными обещаниями». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз по итогам заседания коллегии Еврокомиссии.

Согласно документу, с помощью манипуляции информацией организовывается масштабная кампания по дискредитации международной репутации ЕС, в связи с чем внешнеполитическая служба Евросоюза примет меры для противодействия «ложной и вводящей в заблуждение информации в интернете».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз планирует запретить белорусскому авиаперевозчику «Белавиа» арендовать самолеты у европейских компаний. Об этом он сообщил на заседании парламента в Страсбурге.

Такая мера должна помешать перевозке мигрантов через Белоруссию к границам Евросоюза, подчеркнул он. При этом, по словам Мишеля, большая часть авиапарка «Белавиа» состоит из самолетов, арендованных у европейских компаний.

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