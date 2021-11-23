Назарбаев сложит с себя полномочия главы правящей партии Казахстана

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев собирается уйти в отставку с поста главы правящей партии государства «Нур Отан», заявил пресс-секретарь политика Айдос Укибай. По его словам, экс-лидер страны будет возглавлять партию до следующего съезда, а затем передаст полномочия президенту Касым-Жомарту Токаеву.

«Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии «Нур Отан», подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии», — написал Укибай в Twitter.

Как ожидается, уйдя с поста главы «Нур Отана», Назарбаев все равно сохранит за собой пост «лидера нации». При этом экс-президент бессменно возглавлял партию в течение 22 лет, начиная с ее основания в 1999 году.

Ранее сообщалось, что Назарбаев рассказал о причинах своей отставки с поста президента Казахстана.