В Финляндии нашли боевиков воевавших за Донбасс

Около 20 граждан Финляндии уехали воевать в Донбасс на стороне жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с 2014 года, пишет Yle. Издание приводит ряд историй финнов, не скрывающих, что участвовали в боевых действиях.

К примеру, описывается путь некоего Петри Вилякайнена, который, по его собственным словам, находится в Донбассе уже пять лет. Он воевал против ВСУ в рядах вооруженного формирования под названием «Призрак», попав в регион с помощью своего соотечественника Йохана Бекмана, которого называют одной из главных фигур среди финских бойцов на юго-востоке Украины.

По информации Yle, в Финляндии участников внутриукраинского конфликта преследовать не собираются, поскольку по закону наемничество не запрещено. Ответственность в данном случае предусмотрена только для тех, кто замешан в совершении военных преступлений.

При этом в отношении некоторых финнов уже появлялись требований по расследованию их участия в конфликте, однако в прокуратуре Финляндии уверены, что такими делами должна заниматься украинская сторона, поскольку боевые действия проходят на ее территории.

Ранее сообщалось, что представители США посетили украинских силовиков в Донбассе.