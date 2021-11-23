Песков прокомментировал новые санкции США против «Северного потока — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу новых санкций, введенных Вашингтоном в отношении компании Transadria Ltd. из-за участия в реализации газопровода «Северный поток — 2».

По словам Пескова, США не хотят отказываться своего «излюбленного» языка и Москва относится к этому негативно, так как считает это незаконным и неправильным, особенно «на фоне таких напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о том, что администрация Соединенных Штатов намерена ввести санкции против одной связанной с РФ компании и двух судов, участвующих в реализации газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.