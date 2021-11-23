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Нобелевский лауреат мира решил возглавить войну в Эфиопии

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Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix/Reuters

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али заявил, что возглавит войска страны на фронте, дав отпор повстанческим группировкам из северного штата Тыграй, которые последовательно приближаются к столице государства Аддис-Абеба, пишет The Guardian.

«Я ухожу на фронт, чтобы возглавить силы обороны <…> Те, кто хочет войти в историю, встаньте на защиту своей страны. Встретимся на фронте», — указал Ахмед Али.

Конфликт между правительственными силами и повстанцами из штата Тыграй продолжается уже год, власти попытались силой выдавить из штата местное правительство за неповиновение федеральному центру. Кампания шла достаточно успешно, но летом 2021 года силы Ахмеда Али начали проигрывать. Повстанцы же серьезно продвинулись в сторону столицы — им осталось всего 220 км до Аддис-Абебу.

При этом за началом противостояния, которое привело, по предварительным данным, к гибели тысяч человек, стоит сам Ахмед Али, хотя в 2019 году премьер Эфиопии был удостоен Нобелевской премии мира за завершение почти 20-летнего конфликта с соседней Эритреей.

Ранее сообщалось, что в СБ ООН созывают срочное заседание из-за ситуации в Эфиопии.

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