США профинансируют продвижение «трансатлантических ценностей» в Латвии

Государственный департамент Соединенных Штатов планирует выделить финансирование для продвижения «трансатлантических ценностей» в Латвии, сообщает телеканал RT со ссылкой на описание гранта.

«Посольство Соединенных Штатов в Риге рассмотрит проекты, предложенные и курируемые командами, состоящими не менее чем из двух выпускников, которые продвигают тему «Столетие дипломатических отношений между США и Латвией», — указано в тексте документа.

Предполагается, что на продвижение «трансатлантических ценностей» будет выделена сумма от $10 тыс. до $40 тыс. Одним из вариантов реализуемого проекта предполагается организация латвийских студентов, которые обучаются по программам обмена в США, — на этих мероприятиях им предполагается дать возможность выступить с «вдохновляющими/мотивирующими речами».

Ранее республиканцы представили Конгрессу проект по выделению Тайваню $2 млрд военной помощи.