Жители Китая предложили поделить Литву между Россией и Белоруссией

Читатели китайского издания «Хуаньцю шибао» предложили разделить Литву между двумя странами. Речь идет о России и Белоруссии. Как пишет РИА Новости, таким образом они отреагировали на публикацию о дипломатических противоречиях между официальными Пекином и Вильнюсом.

Из-за открытия офиса Тайваня в Литве Китай выразил протест, так как считает остров своей территорией. Пекин указал, что это шаг к подрыву суверенитета и территориальной целостности Китайской народной республики.

Помимо этого китайское правительство расценило это как грубое вмешательство в его внутренние дела. Отмечается, что страна планирует понизить уровень дипломатических отношений с Вильнюсом.

«Лучше всего поддержать Россию и Белоруссию в разделе Литвы, расширении их доступа к морю и полном решении проблем в Европе, чтобы спокойно заняться тайваньским вопросом», — указал один из читателей «Хуаньцю шибао» под ником Хэгуан Тунчэн.

А пользователь Ki3ZNs3l отметил, что раз Литва бывшая республика Советского Союза, «можем просто признать ее субъектом Российской Федерации, которая является государством-правопреемником Советского Союза».

Литва ответила на такую реакцию Пекина. Председатель комиссии по иностранным делам сейма Литвы Жигимантас Павильонис заявил, что Китай не может диктовать Вильнюсу, с кем развивать экономические отношения.

По словам Павильониса, у Литвы есть свои приоритеты, например инвестиции в свободные, демократические, технологически сильные и самые инновационные государства.

«Это не означает, что мы хотим прекратить дипломатические отношения с Китаем. Мы считаем, что мы не нарушаем никаких договоренностей, единственная проблема заключается в том, что Пекин ужесточает правила. То, что было разрешено в прошлом для большинства стран Европейского Союза, было внезапно запрещено Литве», — добавил он.