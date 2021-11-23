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В Киеве заявили, что «активность» РФ направлена на дестабилизацию Украины и ЕС

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РИА «Новости»

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что сегодняшняя активность со стороны России направлена в первую очередь на «дестабилизацию внутри Украины, стран НАТО и ЕС». Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

«Думаю, что текущая активность со стороны России направлена в первую очередь на несколько вещей. В первую очередь это дестабилизация внутри Украины, дестабилизация внутри стран Североатлантического альянса, дестабилизация внутри государств Европейского союза. То есть в таком разграничении, дестабилизации они будут искать для себя прагматический позитив», — рассказал Резников.

Он подчеркнул, что ранее провел встречи с министрами обороны США и Великобритании Ллойдом Остином и Беном Уоллесом. По его словам, Украина «более спокойно», чем они, оценивает угрозу и риски от якобы «действий РФ у ее границ».

Ранее в Службе внешней разведки России назвали информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину «абсолютно ложной».

Очередная публикация на эту тему появилась в Bloomberg. Как сообщили агентству его источники, информация о таких намерениях Москвы есть у американской разведки. Вторгнуться на украинскую территорию Россия, согласно публикации, планирует в начале 2022 года с трех направлений: со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.

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