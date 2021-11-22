Пресс-служба президента Болгарии пояснила его заявление о Крыме

Пресс-служба президента Болгарии Румена Радева разъяснила слова главы государства о принадлежности Крыма во время теледебатов. Об этом сообщает радиостанция BNR, ссылаясь на пресс-службу президента.

«С юридической точки зрения, Крым принадлежит Украине, и его аннексия нарушает международное право. Болгария неоднократно выражала поддержку суверенитету и территориальной целостности (Украины — «Газета.Ru»), но, как президент Радев отметил в предвыборных дебатах, «на данный момент» Крым под контролем России, и совершенно ясно, что проблему нельзя решить силой», — сказано в сообщении BNR.

Как отмечает радиостанция, политик неоднократно «выражал обеспокоенность» ситуацией вокруг крымского полуострова, которая оказывает влияние на международные отношения и регион Черного моря, что напрямую касается безопасности Болгарии и ее союзников. Он также неоднократно призывал к снижению конфронтации и мирному разрешению конфликта, добавляет BNR.

Ранее во время дебатов перед выборами на пост президента Румен Радев заявил, что «в настоящий момент Крым русский». 21 ноября во втором туре он выиграл выборы, набрав 66,67% голосов по итогам подсчета 99% бюллетеней.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.